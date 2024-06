Vreugde en opluchting bij Vingegaard na eerste test tegen Pogacar: 'Ik ben terug'

Wat dit zegt? "Dit zegt dat Jonas op dit moment heel goed in vorm is. Maar de Tour duurt drie weken. Overmorgen komt alweer een heel zware bergrit. We hopen dat hij beter wordt, maar we weten dat niet. Maar met deze voorbereiding kunnen we ook niet garanderen dat dat drie weken zo zal zijn. Het blijft een 'race into the unknown'."

Toch blijft het oppassen, want een ongeluk zit in een bijzonder klein hoekje. Want zoals eigenlijk het hele jaar al bleef Visma-Lease a Bike ook deze Tour niet gespaard van pech.

Wéér een valpartij

"Vandaag weer een valpartij met Matteo Jorgenson en Wout van Aert. Matteo vertelde dat hij zijn hand van het stuur haalde om een bevoorradingszak aan te pakken en in een gat in de weg reed. Daardoor ging ook Wout onderuit. Maar de schade lijkt mee te vallen. Ook Wilco Kelderman was ondanks zijn val gisteren goed. Maar het is bijzonder: de eerste drie renners die vallen deze Tour zijn allemaal van ons."