Pogacar pakt gele trui met Vingegaard in kielzog, Vauquelin wint Touretappe

De finish van dat WK lag trouwens op het racecircuit van Imola. Vandaag was daar de streep van de tussensprint getrokken. Hoewel de meeste punten al waren opgeslokt door de kopgroep, was het in het peloton toch een gedrang van jewelste.

In die chaos gingen Laurens De Plus (Ineos), Wout van Aert en Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) tegen de grond. Alle drie konden geschaafd, gebutst en in het geval van De Plus vloekend verder.