Verbod op varend ontgassen gaat in, maar 'handhaven is onmogelijk'

Schipper Quist strijdt al jaren voor een alternatief op varend ontgassen, maar dat is er nog niet, zegt hij. "De overheid beloofde dat er langs verschillende kades ontgassingsinstallaties zouden komen waar schepen hun gas veilig konden af laten zuigen. Maar daar is helemaal niets van terecht gekomen. Er is er nu maar één in heel Nederland en dat is veel te weinig. Dit is een van de redenen dat schepen hun dampen in de lucht blijven blazen", zegt Quist.

"Dat is eigenlijk niet uit te leggen", zegt emeritus hoogleraar Harry Geerlings. Hij deed jarenlang onderzoek naar ontgassen. Hij denkt daarom dat er vanaf morgen "helemaal niets zal veranderen".

De enige ontgassingsinstallatie in Nederland staat in Moerdijk (Noord-Brabant). Gedeputeerde Hagar Roijackers (GroenLinks) is optimistisch en denkt dat het landelijke verbod "zeker gaat werken", zegt ze tegen Omroep Brabant. "Het goede is ook dat het niet alleen in Nederland is. We werken in Europees verband samen. Zodat ook bij onze buren, zoals België, dezelfde regels gaan gelden. Daardoor is de sector goed voorbereid op dit verbod."

Aan wet houden

De overkoepelende organisatie van verladers, de VEMOBIN (De Vereniging Energie voor Mobiliteit en Industrie) laat in een reactie weten: "Vanzelfsprekend houden onze leden zich altijd aan de geldende wetgeving, dus ook aan het verbod op varend ontgassen per 1 juli. Wij steunen dat ook. Het is ook goed als erop wordt gehandhaafd." Tegelijkertijd zegt de vereniging dat de eindverantwoordelijk niet bij hun leden ligt, zoals Shell en Esso, maar bij de schippers.