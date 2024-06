Vanavond op tv: Frankrijk naar de stembus • Nieuwe radicaal-rechtse EU-fractie? • Ron Mueck in Voorlinden

Nieuwe alliantie in EU-parlement

Ondertussen laat radicaal-rechts elders in Europa ook van zich horen. In Wenen zijn leiders van uiterst rechtse partijen uit Hongarije, Oostenrijk en Tsjechië bijeen, aangespoord door de Hongaarse premier Viktor Orbán. Met een nieuwe alliantie - onder de naam Patriotten voor Europa - willen ze een vuist maken in Brussel. Is die poging kansrijk?