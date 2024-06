Doden door noodweer in Zwitserland en Frankrijk

In het zuiden van Zwitserland zijn zeker twee mensen om het leven gekomen bij aardverschuivingen na zware regenval. Een derde persoon wordt nog vermist.

Vooral in de kantons Wallis en Ticino, aan de Italiaanse grens, leidt het noodweer tot overlast. Rivieren overstromen en er loopt veel water door dorpen en steden in het dal. Een brug over de rivier de Maggia stortte in als gevolg van de druk van het water.

Door het slechte weer komt de hulpverlening moeizaam op gang, meldt de politie. Valleien zijn van de buitenwereld afgesloten en op veel plekken is de elektriciteit uitgevallen.

Op campings en bij evenementen zijn vanochtend mensen geëvacueerd, zegt de politie. Dat verliep zonder problemen.

Verkeer

In het kanton Wallis stroomde het water vannacht door de straten van Zermatt. Beelden daarvan werden op sociale media gedeeld. Verderop bij de Italiaanse grens is de Simplonpas voorlopig dicht vanwege het noodweer.

Het zuiden van Zwitserland werd vorige week ook getroffen door overstromingen, toen spoelde een deel van de snelweg A13 weg. Dat is een belangrijke snelweg voor vakantieverkeer naar het zuiden. Het herstel van de weg duurt nog maanden.

Doden in Frankrijk

In het oosten van Frankrijk heeft noodweer het leven gekost aan drie mensen in het departement Aube. Door een windvlaag tijdens een onweersbui kwam een 100 jaar oude kastanjeboom op hun auto terecht. Een vierde inzittende raakte zwaargewond en verkeert in levensgevaar.

De dodelijke slachtoffers zijn 67, 77 en 78 jaar oud. De auto moest stoppen voor een boom die op de weg was gewaaid, vervolgens waaide de kastanjeboom om.

Ook andere plaatsen in Frankrijk werden gisteravond getroffen door noodweer en zware regenval, vooral in het noordoosten en het zuidwesten. Dat leidde tot overstromingen en schade. Er zijn geen berichten van meer slachtoffers.