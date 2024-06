Premier Rutte houdt afscheidstoespraak vanuit Torentje

Rutte is bezig met zijn laatste dagen als minister-president, dinsdag wordt het nieuwe kabinet beëdigd. Dick Schoof neemt het dan van hem over. Rutte was veertien jaar premier en heeft de afgelopen dagen op meerdere plaatsen afscheid genomen.

Torentje

Een toespraak door de premier vanuit het Torentje is uitzonderlijk. Rutte hield er tijdens zijn premierschap twee toespraken vanwege de coronapandemie.

Premier Den Uyl hield in in 1973 een nationale toespraak op radio en televisie vanwege de oliecrisis, maar dat was niet vanuit het Torentje.

Het is voor het eerst dat het Torentje wordt gebruikt voor een afscheidstoespraak van een premier.