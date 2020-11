Erehaag voor agent die omkwam bij ongeluk in Nuenen

Tientallen agenten hebben vanmiddag afscheid genomen van hun collega die op 24 oktober om het leven kwam bij een ongeval op de A270 bij Nuenen. Met een erehaag brachten ze een laatste groet aan de 28-jarige politieagent uit Asten.

Zo'n vijftig agenten stonden - op afstand - bij een uitvaartcentrum in Eindhoven opgesteld in twee rijen, terwijl de kist naar binnen werd gedragen. Al die politiemensen waren op een of ander manier betrokken bij het ongeval of ze kenden de agent goed, schrijft Omroep Brabant. Ook de korpschef en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid waren bij de uitvaart aanwezig.

De kistdragers droegen een politie-uniform: