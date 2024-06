Via de zijuitgang bij Ajax naar hoofdrol op EK: het onverwachte sprookje van Mikautadze

Een half jaar geleden vertrok hij met stille trom bij Ajax, als een van de gefaalde aankopen van vorige zomer. Nu is hij met drie doelpunten topscorer van het EK in Duitsland: Georges Mikautadze is de verpersoonlijking van het wonderbaarlijke sprookje van Georgië op het EK voetbal.

Vanavond (21.00 uur) neemt Georgië het op tegen Spanje, een van de topfavorieten voor de titel. Tot zorgen leidt dat niet bij de EK-debutant. Georgië verraste vriend en vijand door de knock-outfase te halen en heeft inmiddels niets meer te verliezen.

Meer geduld

Mensen in de omgeving van Mikautadze, en veel Georgische fans, begrijpen niet dat Ajax niet meer geduld met de Georgiër heeft gehad. Alles bij elkaar opgeteld en afgetrokken is hij in slechts zeven wedstrijden in actie gekomen voor de Amsterdammers: zes in de competitie en één in het bekertoernooi.

In die zeven wedstrijden haalde de spits twee keer het einde van de wedstrijd. Dat was bij het 0-0 gelijkspel bij Fortuna Sittard in de vierde speelronde en in de dramatische bekeruitschakeling door de amateurs van Hercules (3-2) vlak voor Kerst. In de andere vijf duels moest Mikautadze het doen met invalbeurten of werd hij gewisseld.