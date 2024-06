Huisartsenketen Co-Med gaat faillissement aanvragen

Richting afgrond geduwd

"Vanaf het moment dat het besluit van de zorgverzekeraars om hun contracten op te schorten in de media is terechtgekomen, is het snel gegaan", zegt Van Zeijl. "Dat heeft er direct toe geleid dat werknemers zich op grote schaal hebben ziekgemeld en dat zzp'ers hun vertrouwen opzegden. Dat is de doodsteek geweest."

De advocaat zegt dat met name de snelheid van de ontwikkelingen van de afgelopen twee weken ertoe heeft geleid dat Co-Med "richting de afgrond is geduwd" en er nu een faillissement wordt aangevraagd.

"Het is ongewoon dat in zo'n kort tijdsbestek zulke formele handelingen worden verricht. Bovendien is er een breed probleem als het gaat om huisartsenzorg. Of het aanpakken van Co-Med op deze manier de oplossing is, daar kun je grote vraagtekens bij zetten. Mijn cliënt betwist met klem dat de aard en omvang van de tekortkomingen dergelijk handelen rechtvaardigt."

De Inspectie beval Co-Med deze week om de patiëntendossiers over te dragen aan vervangende huisartsen. Directeur Guy Vroemen zei donderdag in een reactie dat het moeilijk is om alle dossiers zomaar over te dragen, omdat niet alle patiënten toestemming hebben geven om digitale inzage te geven in de dossiers. Het is onduidelijk hoe de overdracht van de dossiers gaat verlopen.