Moto3-coureur Veijer grijpt net naast historische overwinning bij TT Assen

Hans Spaan was 35 jaar geleden, in 1989, de laatste Nederlander die een individuele TT-zege pakte. Dat was in de 125cc-klasse, destijds het derde niveau. Twee jaar later won Egbert Streuer nog in de zijspan, samen met de Engelse Peter Brown als bakkenist.

Veijer won eerder al twee wedstrijden in de Moto3. Vorig jaar was hij de beste in Maleisië, dit jaar won de coureur in het Spaanse Jerez.