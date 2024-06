Inwoner Den Haag vindt koningspython achter verwarming

Een inwoner van Den Haag heeft vannacht een koningspython in huis gevonden. Het dier zat verstopt achter de radiator.

Volgens een persfotograaf ter plaatse hoorde de bewoner van een huis in het Regentessekwartier ineens een vreemd geluid in de woonkamer. Hij ontdekte een dikke slang van ongeveer een meter lang en belde 112.

Agenten kwamen ter plaatse en schakelden vervolgens de dierenpolitie in. Met een speciale klem is het reptiel gevangen en in een ton gestopt.

Opvang

"Altijd eerst bij de kop pakken. Dan pak je met de achterkant van de slangenklem zijn hele lijf. Het is een wurgslang dus je moet heel goed uitkijken dat je hem van je afhoudt", aldus de medewerker die de python heeft gevangen.

Het is nog niet bekend waar het dier vandaan kwam. De bewoner had zijn tuindeur en raam openstaan, verklaarde hij. De koningspython is naar een speciale opvang gebracht, schrijft Omroep West.