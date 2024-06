Auto botst op pijlwagen op A8, twee mensen zwaargewond

Op de A8 bij Oostzaan is een auto vannacht op een pijlwagen gebotst. De bestuurder en bijrijder raakten zwaargewond, schrijft regionale omroep NH.

Het ongeluk gebeurde op een afgesloten afrit. Waarom de bestuurder toch op de afrit reed, is onduidelijk. "Het is echt een eenzijdig ongeval", zegt een politiewoordvoerder tegen de omroep. "En er was geen sprake van middelengebruik."

Traumahelikopter

Na het ongeluk dat iets na middernacht gebeurde, werd de A8 richting Zaandam helemaal afgesloten. Een traumahelikopter landde op het wegdek. De slachtoffers zijn vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft ter plekke onderzoek gedaan en getuigen gehoord.