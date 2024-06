Depay op tien en andere (wilde) opties voor Koeman tegen Roemenië

"Of De Ligt ook beter is in de coaching?", vroeg de oud-international zich af. "Nee, want De Vrij vond ik in de wedstrijden hiervoor ook gewoon prima en hij heeft ook wel een goed inzicht. Ik heb alleen wat meer kerels nodig, die een beetje een moordenaar kunnen zijn."

Het middenveld dan. Joey Veerman verzoop tegen Oostenrijk, maar ook Jerdy Schouten en Tijjani Reijnders konden het hoofd nauwelijks boven water houden. Voor Schouten en Reijnders mag een herkansing worden verwacht.

Als Koeman niet gaat schuiven met Blind of Maatsen zijn de alternatieven beperkt, met Ryan Gravenberch en Georginio Wijnaldum. Gravenberch maakt nog geen onuitwisbare indruk op de openbare trainingen en de invalbeurten van Wijnaldum zijn tot nu toe kleurloos.

'Op tien' vertoont Xavi Simons een stijgende vorm. Tegen Frankrijk werd zijn goal nog afgekeurd, tegen Oostenrijk was hij in een energieke invalbeurt goed voor een assist bij de goal van Cody Gakpo. "Hij was nog niet top, maar wel goed", zei Van der Vaart over de invalbeurt van Simons.