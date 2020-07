Russische competitie ontaardt in puinhoop door nieuwe besmettingen

Waar het de Duitsers is gelukt de Bundesliga in coronatijd probleemloos uit te spelen, stapelen de problemen zich op in de voetbalcompetitie van Rusland. FK Orenburg weigert zelfs verder te spelen onder de huidige omstandigheden.

Voor de tweede keer in vier dagen laat de club verstek gaan voor een competitieduel vanwege de vele besmettingen binnen de selectie. Inmiddels kampen al tien spelers en stafleden van Orenburg met covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus.

FK Rostov, waar zes spelers positief testten en de hele selectie in quarantaine moest, zwichtte anderhalve week geleden wel onder de druk van de Russische bond en stuurde een jeugdploeg tegen FK Sotsji het veld in om aan zijn plicht te voldoen. Met tot gevolg een recordnederlaag (10-1) en een Champions League-ticket dat op de tocht staat.

Voet bij stuk

Bij Orenburg houden ze echter voet bij stuk. Dan maar geen voetbal. "Zulke wedstrijden zullen niet interessant zijn voor fans en naar onze mening zowel onze club als het Russische voetbal schade toebrengen", luidt de verklaring.

Er moeten nog vijf speelronden worden afgewerkt. Zenit Sint-Petersburg staat met een straatlengte voorsprong aan kop, maar voor zowel de verdeling van de Europese tickets als de strijd onderin zijn de onderlinge verschillen op de ranglijst minimaal.

Voor de eerste afzegging kreeg Orenburg al een reglementaire 0-3 aan de broek, waardoor de club nu laatste staat in de hoogste afdeling. Woensdagmiddag zou de wedstrijd tegen Oeral worden gespeeld, waarover de bond zich later zal uitspreken.