Geen 'Memphis-zweetband' in de Tour, wel een strenge onderlinge modepolitie

Waar op het EK de witte zweetband van Memphis Depay het gesprek van de dag was, is het voor een wielrenner veel moeilijker om op te vallen. In teamtenue ben je tegenwoordig een rijdend billboard voor de sponsor, van helm tot sok.

Toch speelt het uiterlijk in wielerkoersen als de Tour de France wel degelijk een rol. De gemiddelde Tour-kijker zal het niet opvallen, maar de renners letten onderling enorm op elkaars look. Er zijn ongeschreven regels die bepalen of een renner 'gesoigneerd' op de fiets zit. Dat is wielerjargon voor 'goed verzorgd'.

"Remco Evenepoel is zo iemand. Die ziet er altijd piekfijn uit. Tot op het ijdele af", zegt Iris Slappendel, ex-profwielrenster en designer van wieleroutfits.

Tour-favoriet Tadej Pogacar lijkt er minder om te geven. "Met die plukken haar uit z'n helm komt het een beetje rommelig over; het is niet gesoigneerd."