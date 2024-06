Vlekkeloos Argentinië wint derde groepswedstrijd Copa América ook zonder Messi

Argentinië heeft op het toernooi om de Copa América ook z'n derde en laatste groepswedstrijd gewonnen. De titelhouder, die al zeker was van een plaats in de kwartfinales, zegevierde in het Hard Rock Stadium in Miami met 2-0 tegen Peru.

Bij de wereldkampioen ontbraken onder anderen Lionel Messi (beenblessure) en bondscoach Lionel Scaloni, die geschorst was omdat zijn ploeg in de vorige twee duels na de rust te laat op het veld verscheen.

Gemiste penalty

Lautaro Martínez was met twee treffers de man van de wedstrijd. De aanvaller van Internazionale had tegen Canada en Chili ook al gescoord en is met vier goals momenteel topscorer van het toernooi.

Landgenoot Leandro Paredes miste halverwege de tweede helft nog een penalty voor de Argentijnen.

Debutant Canada plaatste zich in Orlando met een 0-0 tegen Chili, dat al vroeg rood kreeg (twee keer geel voor middenvelder David Suazo), voor de laatste acht.