Eerste Drielandentrein na jaren oponthoud eindelijk vertrokken

In Aken is vanochtend de Drielandentrein vertrokken voor de eerste rechtstreekse rit voor reizigers. De langverwachte verbinding tussen Duitsland, Nederland en België werd meermaals uitgesteld.

De trein zou op 9 juni al rijden, maar door onweer raakte het spoor tussen Visé en Eijsden beschadigd. Nu dat is hersteld, kon vanochtend om 07.17 uur de Drielandentrein echt vertrekken. De trein gaat van Aken via Heerlen, Valkenburg en Maastricht naar Eijsden en Luik.

Er wordt al jaren gesproken over de verbinding, maar er waren veel obstakels te overwinnen. Vervoerders, provincies en regeringen moesten het eens worden. En ook technisch moest er wat veranderen. De beveiligingssystemen en de spanning op de bovenleiding zijn in alle drie de landen anders.

Kaartverkoop

De Drielandentrein rijdt voorlopig één keer per uur. Over de kaartverkoop voor de trein zijn de drie landen het nog niet eens. Tussen Aken en Maastricht kunnen reizigers bijvoorbeeld een ov-chipkaart gebruiken maar tussen Maastricht en Luik niet. Vervoerder Arriva verkoopt wel een ticket voor het hele traject, maar dat is een duurdere dagkaart. Arriva zegt tegen Treinreiziger.nl hard te werken aan een oplossing.

De start van de Drielandentrein betekent overigens ook het einde van de Break, de Belgische stoptrein uit de jaren 80 die tot nu de dienst tussen Maastricht en Luik verzorgde en door zijn ouderdom een cultstatus had.