'Het voelt heel weemoedig', zegt hij zelf, een terugblik op 14 jaar Rutte

Over twee dagen draagt hij zijn premierschap na bijna 14 jaar over aan Dick Schoof, maar het scheelde helemaal niet zoveel of Mark Rutte's politieke carrière was in de knop gebroken, vier jaar voordat hij minister-president zou worden.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 haalt de nummer 2 van VVD, Rita Verdonk, namelijk meer voorkeursstemmen dan lijsttrekker en partijleider Rutte. Dat is een unicum in de parlementaire geschiedenis en niet goed voor de positie van de nummer 1.

Verdonk, die even daarvoor de interne VVD-leiderschapsverkiezingen van Rutte nipt had verloren, doet er alles aan om alsnog de leider van de liberalen te worden. Ze laat geen gelegenheid voorbijgaan om aan Ruttes stoelpoten te zagen en noemt hem onder meer "een halfzacht, halflinks doetje". Uiteindelijk is Rutte het zo zat dat hij haar uit de fractie zet. Op een VVD-congres in Veldhoven beslist de partij daarna over zijn lot. De stemming lijkt te zijn dat de meeste leden Verdonk willen en niet Rutte, maar als oud-partijleider Bolkestein het op het congres onverwacht voor Rutte opneemt, keert de stemming: Rutte mag blijven, Verdonk verlaat de VVD.

Bij de verkiezingen van 2010 wordt de VVD met Rutte als lijsttrekker voor het eerst de grootste partij in de Tweede Kamer. En daarmee is de weg vrij voor wat het langstdurende premierschap zal worden.

Gedroomd pianist

In het Torentje komt in oktober 2010 een man die er naar eigen zeggen van droomde pianist te worden, maar ook al heel vroeg serieus met politiek bezig is. Tijdens zijn studie geschiedenis wordt hij lid van liberale jongerenorganisatie JOVD en hij schopt het daar tot landelijk voorzitter. "Samenwerking waar dat mogelijk is met D66", is in die tijd een van zijn speerpunten.

Rutte treedt daarna toe tot het hoofdbestuur van de VVD, terwijl hij werkt als personeelsmanager bij Unilever, en wordt daarna gevraagd als staatssecretaris in de eerste kabinetten-Balkenende. Daarna gaat Rutte de Tweede Kamer in om als VVD-leider oppositie te voeren.

Tegen het einde van Balkenende IV is dat succesvol, bijvoorbeeld als Rutte een motie van wantrouwen indient tegen de premier. "Als u niet regeert, stap dan op", is de tekst die Rutte daarbij uitspreekt. Het kabinet overleeft de motie, maar raakt wel beschadigd en valt in 2010 door de toenemende onenigheid tussen PvdA en CDA. Bij de volgende verkiezingen is de VVD de grootste.

Rutte I komt niet zonder slag of stoot tot stand. Het is een coalitie van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV. Volledige deelname van Wilders is niet mogelijk vanwege het anti-islamstandpunt van de PVV. Binnen het CDA zijn er felle tegenstanders van samenwerking met de PVV, maar na een berucht congres in de Arnhemse Rijnhal komt het kabinet er toch.

Bekijk hier enkele belangrijke gebeurtenissen voor Rutte: