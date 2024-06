Guten Morgen EURO 2024: kan Engeland tegen Slowakije nu wel overtuigen?

In de rubriek Guten Morgen EURO 2024 kijken we dagelijks vooruit naar de EK-dag in Duitsland.

Welke wedstrijden staan er vandaag op het programma?

Het is de tweede dag van de knock-outfase van het Europees kampioenschap. Om 18.00 uur staat direct een interessant duel op het programma, waar ook Oranje met een schuin oog naar kijkt.

Engeland en Slowakije zitten namelijk aan de 'Nederlandse' kant van het speelschema. Engeland is in dit duel de favoriet, al zijn The Three Lions (nog?) niet in topvorm.

Om 21.00 uur krijgen we vervolgens een topfavoriet voor de eindzege, Spanje, tegen de grote verrassing van dit toernooi, Georgië. Zij ontmoeten elkaar in het imposante stadion in Keulen, dat plaats biedt aan 50.000 toeschouwers.