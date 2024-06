Franse kiezen nieuw parlement, ogen gericht op radicaal-rechtse partij Le Pen

Ook in Europa zouden de gevolgen groot kunnen zijn. Frankrijk is met Duitsland de belangrijkste lidstaat van de EU met de meeste macht en invloed. Maar de RN van Marine Le Pen is uitermate kritisch over de EU, wil de macht van Brussel beperken, en wil de Unie afbouwen tot een samenwerkingsverband van soevereine landen.

In recente peilingen staat de linkse coalitie Nouveau Front Populaire op de tweede plaats met 28 procent van de stemmen. De partijen die Macron steunen, verenigd in de Ensemble-coalitie, komen op de derde plaats met 20 procent.

Stemmen in twee rondes, zo werkt het

Franse peilingen zijn vaak accuraat, maar geven nog niet weer hoe de uiteindelijke zetelverdeling in het parlement zal zijn. De Fransen stemmen namelijk in twee rondes en per kiesdistrict. Alleen de grootste partijen uit de eerste ronde mogen door naar de tweede ronde, die over een week wordt gehouden.

Er zijn 577 kiesdistricten en in elk district gaat alleen de winnaar naar het parlement. De andere kandidaten krijgen geen enkele zetel.

Tussen de eerste en tweede ronde gaan partijen met elkaar onderhandelen om de kansen op succes te vergroten. In het ene kiesdistrict kan een partij zich bijvoorbeeld terugtrekken ten gunste van een andere partij, en in een ander kiesdistrict gebeurt dat dan andersom. Kiezers gaan mede daardoor strategischer stemmen.

In het verleden stemden linkse Fransen in de tweede ronde bijvoorbeeld vaak niet op hun partij van voorkeur, maar op de partij die de meeste kans had om de radicaal-rechtse RN te verslaan.

Samenwerken in tweede ronde

Dat zal waarschijnlijk ook nu gebeuren. Een groep van meer dan 200 prominente Fransen deed afgelopen week in Le Monde al een oproep aan rechtse, centrum- en linkse politici om bij de tweede kiesronde één gezamenlijk blok tegen de partij van Marine Le Pen te vormen.

De uitslag van de eerste ronde vandaag kan daarom fors verschillen van de uitslag van de tweede ronde. Zo haalde de Socialistische Partij in 2012 bij de eerste ronde 29 procent van de stemmen, en maar liefst 41 procent bij de tweede ronde.

Bij de laatste parlementsverkiezingen, in 2022, gebeurde hetzelfde met de partij van Macron: die steeg van 26 procent in de eerste ronde naar 38 procent in de tweede ronde.

De uitslag van de eerste ronde, vandaag, laat daarom zien waar het hart van de kiezers ligt. De uitslag over een week, van de tweede ronde, laat zien welk landsbestuur ze wél of juist niet willen.