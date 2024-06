Oranje-doelman Verbruggen kan strafschoppen keren én nemen: 'Als het moet, sta ik er'

Of Bart Verbruggen een advies heeft voor de kinderen die meedoen aan het NK penaltyschieten? "Ik kan er wel heel diep op ingaan, maar uiteindelijk komt het erop neer dat je de goede kant op duikt en de bal tegenhoudt", lacht Verbruggen.

Het EK is in de knock-outfase beland en dus speelt er weer een aloud thema op: strafschoppen. Een onderdeel waarop Nederland in de voetbalgeschiedenis niet bepaald uitblinkt. Van de acht penaltyseries op eindtoernooien verloor Oranje er maar liefst zes.

Het ging mis in de halve finales van het EK in 1992, in de kwartfinales van het EK in 1996, in de halve finales van het WK in 1998, in de halve finales van het EK in 2000, in de halve finales van het WK van 2014 en in de kwartfinales van het WK van 2022 in Qatar.

Verbruggen houdt tactiek geheim

Waar strafschoppen onder de vorige bondscoach zo breed werden uitgemeten, dat de uitkomst van de penaltyserie in de kwartfinales tegen Argentinië een tikkeltje gênant werd, houdt de huidige bondscoach zich redelijk op de vlakte over dit onderwerp.