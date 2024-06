Beryl nu als orkaan op weg naar Caribische eilanden

Bij het Caribisch gebied heeft storm Beryl zich ontwikkeld tot een orkaan. Het National Hurricane Center in Miami heeft daarvoor een waarschuwing doen uitgaan. Windsnelheden zijn opgelopen tot 120 kilometer per uur met uitschieters naar boven.

De verwachting is dat Beryl nog verder in kracht toeneemt. De orkaan verplaatst zich met een snelheid van 35 kilometer per uur in westelijke richting en bereikt vermoedelijk morgenavond lokale tijd het Caribisch gebied.

Barbados krijgt het eerst te maken met levensgevaarlijke windsnelheden en hevige regenval. "We moeten er klaar voor zijn", zei premier Mia Mottley gisteren in een toespraak aan de bevolking. "Jij en ik weten dat als dit soort dingen eraan komen, we ons moeten voorbereiden op het ergste en bidden dat het meevalt."

Nederlandse eilanden

In de maand juni was er nog nooit zo westelijk een orkaan. Sowieso is het volgens meteorologen bijzonder dat een orkaan die vermoedelijk categorie 3 bereikt zich in juni vormt op de Atlantische Oceaan. Beryl is nu nog een orkaan van de eerste en lichtste categorie.

De precieze route van Beryl kan nog niet worden voorspeld, maar ook de Nederlandse eilanden Sint-Eustatius, Saba en Sint-Maarten moeten rekening houden met ernstige overlast.

Het orkaanseizoen loopt van juni tot en met november.