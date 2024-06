Duitsland slaat na onweer toe tegen Denemarken en gaat verder op EK

Duitsland heeft zich via een 2-0 overwinning op Denemarken geplaatst voor de kwartfinales van het EK. Het heerlijke duel in Dortmund werd in de eerste helft enige tijd stilgelegd vanwege onweer en hagel.

Het gastland sloeg in de tweede helft toe. Kai Havertz opende vanaf de strafschopstip de score en Jamal Musiala maakte er met zijn derde doelpunt van het toernooi 2-0 van.

Een laat doelpunt van invaller Florian Wirtz werd afgekeurd vanwege buitenspel en dat was het derde afgekeurde doelpunt van de wedstrijd. Eerder gingen al een goal van de Duitser Nico Schlotterbeck en een treffer van de Deense verdediger Joachim Andersen niet door.