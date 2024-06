Geen derde olympisch goud voor Miller-Uibo op 400 meter door blessure

Shaunae Miller-Uibo kan bij de Olympische Spelen van Parijs niet strijden voor een derde gouden medaille op de 400 meter. De 30-jarige topatlete van de Bahama's miste door een blessure de finale van de trials, waar een olympisch startbewijs was te behalen.

"Ze is de lieveling van de sport en ze zal worden gemist. Helaas heeft ze last van enkele blessures", zei voorzitter Drumeco Archer van Bahamas Association of Athletic Associations, die het nieuws van de blessure van Miller-Uibo wereldkundig maakte.

De Bahamaanse is de volgende atlete die in Parijs haar olympische titel niet kan verdedigen. Ook de Jamaicaanse Elaine Thompson-Herah (kampioene op de 100 en 200 meter) ontbreekt door een achillespeesblessure, de Amerikaanse Athing Mu (800 meter) kwam in haar nationale selectiewedstrijd ten val.

Olympisch en wereldkampioene

Miller-Uibo won goud op de 400 meter bij de laatste twee Spelen, in Rio de Janeiro (2016) en Tokio (2021). Daarna werd ze in 2022 voor het eerst wereldkampioene indoor, in Belgrado bleef ze Femke Bol nipt voor. Die zomer volgde in het Amerikaanse Eugene ook haar eerste wereldtitel in de buitenlucht.