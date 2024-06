DSM viert feestje noodgedwongen op straat: 'Mooiste dat ik in al die jaren heb meegemaakt'

"Je zult zien dat we vandaag winnen, want dan kunnen we het niet in de teambus vieren", had ploegleider Matt Winston van DSM-firmenich PostNL grappend gezegd voor de start van de eerste etappe van de Tour de France.

De bus van de Nederlandse ploeg bleef met panne in Florence achter. En dus stonden de renners van DSM elkaar na de finish op de schouders te slaan tussen Italiaanse strandgangers op de boulevard van Rimini.

De aandacht ging daarbij niet alleen uit naar Romain Bardet, de etappewinnaar die in zijn laatste Tour de gele trui mag dragen en zijn tranen de vrije loop liet.

Er werd toch vooral over Frank van den Broek gesproken, die ijzersterke debutant die zijn kopman eerst naar de kopgroep en vervolgens naar de dagwinst loodste. Zelf staat hij aan de leiding van het puntenklassement en jongerenklassement en werd hij uitgeroepen tot de meest strijdlustige renner.

Kippenvel

"Waanzinnig", jubelde de ervaren Duitser John Degenkolb. "Ik had onderweg kippenvel en kan het nog steeds niet geloven. Dit is voor het team het mooiste en emotioneelste dat ik in al die jaren heb meegemaakt." En de jonge Engelsman Oscar Onley: "De Tour is voor ons nu al meer dan geslaagd."