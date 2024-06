Cricketers India na dertien jaar weer wereldkampioen na zege op Zuid-Afrika

India heeft zich voor het eerst sinds 2011, toen het de titel in het ODI (eendagswedstrijden van 50 overs) greep, gekroond tot wereldkampioen in het cricket. Het won het WK T20, dat India in 2007 voor het laatst won, door op het eiland Barbados in een spannende finale Zuid-Afrika te verslaan.

India won de toss en koos ervoor om met batten te beginnen. Onder aanvoering van Virat Kohli (76 runs) kwam het tot maar liefst 176 runs, een record voor een WK-finale T20.

De opdracht voor Zuid-Afrika was zwaar, maar niet onmogelijk. Aan de hand van eerst Quinton De Kock en daarna Heinrich Klaasen, die de ene na de andere bal het veld uit sloeg, leek het in z'n eerste WK-finale meteen ook op weg naar z'n eerste titel. Toen Klaasen, goed voor 52 runs, uit was, stokte de productie echter.

Prachtige vangbal

India bowlde uitstekend, maar leek toch nog in de problemen te komen toen David Miller vol uithaalde en zes punten voor Zuid-Afrika leek binnen te slaan. Met een prachtige vangbal in twee instanties voorkwam Suryakumar Yadav niet alleen een score, maar stuurde hij bovendien de batsman naar de kant.

Daarmee was de hoop bij de Zuid-Afrikanen vervlogen.