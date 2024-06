Banksy verrast festivalpubliek met crowdsurfend migrantenbootje

Publiek op het Britse festival Glastonbury blijkt getuige te zijn geweest van een opvallende stunt van straatkunstenaar Banksy. Tijdens een optreden van de punkband Idles verscheen er een opblaasbootje met poppen in zwemvest boven hun hoofden.

Het optreden van de maatschappijkritische band was vrijdag, maar pas vandaag werd duidelijk dat de stunt door Banksy was opgezet. Veel festivalbezoekers dachten dat het crowdsurfende bootje onderdeel was van de show van de band uit Bristol, die zich in songteksten uitspreekt over immigratie en medeleven en tegen rechts regeringsbeleid.

Een woordvoerder van de groep liet vandaag weten dat de boot door Banksy was gemaakt, en dat de bandleden niet van de stunt op de hoogte waren. Banksy heeft via zijn accounts op sociale media zelf niets gezegd over de stunt.

Op X werd het migrantenbootje van verschillende kanten gefilmd: