Titelhouder Italië sneuvelt op EK, veel sterker Zwitserland naar kwartfinales

Titelhouder Italië is door Zwitserland uitgeschakeld in de achtste finales van het EK in Duitsland. De spartelende Italiaanse ploeg was geen partij voor de Zwitsers, die in Berlijn veel beter waren en zich door de 2-0 overwinning als eerste hebben geplaatst voor de kwartfinales.

Door een doelpunt in de eerste helft en een bijzonder fraaie goal meteen na rust kreeg Zwitserland de voorsprong die het gezien het spel verdiende. Italië deed vervolgens verwoede pogingen nog terug in de wedstrijd te komen, maar het kwam niet eens in de buurt van een comeback zoals in het laatste groepsduel tegen Kroatië (1-1 in blessuretijd).

Bondscoach Luciano Spalletti had zijn team voor het duel met Zwitserland weer omgegooid. Nadat een systeemwissel (naar drie verdedigers) weinig had opgeleverd tegen de Kroaten, koos hij in het Olympiastadion voor het vertrouwde 4-3-3, met liefst zes nieuwe basisspelers.