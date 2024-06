Amsterdamse bussen en trams vol en vertraagd door sluiting CS en ringweg

De sluiting van station Amsterdam Centraal vanwege werkzaamheden vandaag leidt elders in de stad tot de nodige overlast in het openbaar vervoer, meldt de lokale vervoerder GVB. Dat komt ook door de gedeeltelijke sluiting van de ringweg A10 Zuid.

"We merken dat het erg druk is in bussen en trams naar de buitenwijken, en dat die ook erg vertraagd zijn. Er is veel sluipverkeer op de weg door de sluiting van de A10, en daar komen de bussen en trams in vast te staan", zegt een woordvoerder.

Het is nog niet duidelijk hoe lang de overlast zal aanhouden. Rond 17.30 uur stond het verkeer in het zuiden van de stad op veel plekken muurvast, meldt AT5.

De aangekondigde sluiting van het Centraal Station zorgt niet voor problemen op andere stations, laten woordvoerders van de Nederlandse Spoorwegen en de gemeente weten. "Er zijn wel meer reizigers dan normaal" op bijvoorbeeld de stations Amsterdam Zuid, Bijlmer en Sloterdijk, zeggen zij. Op Centraal Station zelf is het al de hele dag zeer rustig.

Toekomstbestendig

Vandaag rijden helemaal geen treinen van en naar Amsterdam Centraal, morgen en overmorgen is er beperkt treinverkeer mogelijk naar het station.

Het is volgens NS en ProRail nog niet eerder voorgekomen dat het station een hele dag dicht was. Vandaag wordt de treinbeveiliging vervangen. Het gaat om software voor de communicatie tussen treinen, die voorkomt dat treinen op elkaar botsen. Tegelijkertijd worden er bovenleidingen vervangen en wordt aan het spoor zelf gewerkt.

De grote verbouwing van Amsterdam Centraal is volgens ProRail nodig omdat er in de toekomst alleen maar meer mensen zullen passeren. Nu zijn dat er per dag 230.000, de verwachting is dat in 2030 per dag 275.000 mensen het station zullen aandoen.