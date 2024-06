Sensationele Tour-debutant Van den Broek helpt kopman Bardet aan zege en eerste geel

Romain Bardet heeft de eerste etappe van de Tour de France gewonnen. De 33-jarige Fransman - in 2016 tweede op het eindpodium in Parijs - dankte zijn vierde ritzege vooral aan de fenomenale Tour-debutant Frank van den Broek.

De 23-jarige neoprof uit Warmond initieerde de vlucht van de dag, wachtte op zijn kopman toen die in de slotfase de oversteek waagde en reed samen met Bardet in een veredelde koppeltijdrit naar de streep. Uiteindelijk kwamen ze beiden juichend over de streep, voor de aanstormende Wout van Aert die de sprint van het peloton won.

Voor Bardet, bezig aan zijn laatste Tour de France, is het de eerste keer dat hij de gele trui om de schouders krijgt. Nummer twee Van den Broek is na vandaag leider in het puntenklassement, het jongerenklassement en kreeg bovendien de prijs voor de strijdlust.