Verstappen zet prima weekend voort en pakt poleposition in Oostenrijk

"De kwalificatie ging erg goed", reageerde Verstappen. "We wilden de auto een beetje aanpassen na wat we deze ochtend geleerd hadden. Het werkte goed, de baan is iets warmer dan gisteren en daardoor is het iets lastiger om op te rijden. De auto voelde een stuk beter, ik kon elke bocht aanvallen en elke run was goed."

"Het is een tijd geleden dat we op pole stonden. Het is een goed gevoel. Het team heeft hard gewerkt om de auto competitiever te maken. Het is een mooi statement en morgen kunnen we het hopelijk ook in de race laten zien."