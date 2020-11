Formule 1-podcast #16: 'Verstappens team heeft een Bottas nodig'

Wie is de ideale opvolger van Alexander Albon? Want het is niet meer de vraag of, maar wanneer de teamgenoot van Max Verstappen Red Bull Racing verlaat. "Jeroen Bleekemolen (oud-coureur) zei het gisteravond ook letterlijk: het is klaar. Als een coureur dat al zegt. Dit kan niet meer", stelt verslaggever Louis Dekker in de NOS Formule 1-podcast.

Albon finishte als laatste zondag, waardoor Red Bull zonder punten het circuit van Imola verliet, waar de Grand Prix van Emilia Romagna was verreden.

In de podcast, waarin presentator Amber Brantsen met Dekker en oud-coureur Jan Lammers de race bespreekt, worden twee namen van mogelijke opvolgers besproken: Sergio Pérez en Nico Hülkenberg.

Dekker: "Ik vroeg Pérez of hij tweede rijder zou willen zijn. Na een diepe zucht zei hij: 'Ik heb nog nooit een onderhandeling gehad met een team waarin mij die vraag werd gesteld, ik neem aan dat we dat op de baan gaan uitvechten.' Nou, dan weet je het wel. Ik verheug me er nu al op."