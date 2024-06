Militairen geëerd in Den Haag op Veteranendag, 'u weet wat er op het spel staat'

Ollongren zei op haar laatste Veteranendag als defensieminister dat militairen hard nodig zijn. "Tachtig jaar na D-Day staat de vrijheid in Europa opnieuw onder druk." Ze riep veteranen op om hun verhalen te blijven vertellen. Het is volgens haar belangrijk dat "iedere Nederlander weet wat oorlog is. Om weerbaarder te worden. Om, nu de dreiging groeit, ten volle te beseffen dat ook onze vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn."

Rond het ontstaan van Veteranendag in 2005 was het ministerie van Defensie nog minder enthousiast, zegt militair historicus Christ Klep. "Er heeft een duidelijke omslag plaatsgevonden." Inmiddels staan de defensieministers volgens Klep positief tegenover de Veteranendag, en zien zij in "dat dit goede pr is richting de buitenwereld".

Steun voor militairen

Het aantal bezoekers nam flink toe in de afgelopen twintig jaar. Onder de tienduizenden belangstellenden waren vandaag veel vrienden en familieleden van veteranen aanwezig, want voor het thuisfront zijn de missies vaak ingrijpend, stelt Angelien Eijsink van het Nationaal Comité Veteranendag.

En natuurlijk is de dag vooral belangrijk voor de veteranen zelf, zegt zij. De meeste militairen komen volgens Eijsink terug van missies met een positieve ervaring. Maar een deel heeft wel steun nodig, erkent ze. "Het ministerie van Defensie doet dat heel goed. En zo'n dag helpt daarbij."