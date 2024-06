Van Persie op fiets naar eerste training bij Heerenveen: 'Dit is het leukste dat er is'

Op de fiets arriveerde Robin van Persie zaterdagochtend bij het trainingscomplex van sc Heerenveen. Bij de poort werd snel duidelijk hoe populair de nieuwe hoofdtrainer van de Friezen is: een grote groep fans wachtte hem daar vrolijk op, hopend op een selfie of handtekening.

Zo'n duizend belangstellenden waren op de eerste training van Heerenveen afgekomen. Van Persie genoot met volle teugen.

"Heel goed, geweldig", vond de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal van alle aanwezige supporters. "Het zonnetje schijnt, de sfeer zit er goed in, er is veel support. En volgens mij was het ook een leuke training vandaag."

De wei in

Het was duidelijk te zien dat Van Persie, voor wie zijn eerste klus als hoofdtrainer nu echt begonnen is, blij is om op het veld te staan. "De laatste weken zijn we druk geweest met alle voorbereidingen: van weekschema's tot jaarplanningen en afspraken", zegt hij.

"Maar uiteindelijk is dit toch het leukste: lekker het veld op, de wei in. En dan gaan bouwen aan een speelwijze, stap voor stap. Vanuit dat oogpunt ben ik heel blij dat het begonnen is."