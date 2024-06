Vanavond op tv: Franse politieke midden weggevaagd? • Teleurstelling over brexit • Opvolger Aboutaleb

Ook Britten naar de stembus

Komende week gaan ook de Britten naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Ooit verdeelde brexit het land tot op het bot, maar in deze campagne wil niemand het thema aanraken. Correspondent Arjen van der Horst ging naar één van de armste regio's in Engeland; een voormalig Labour-bolwerk dat in 2016 voor brexit stemde en waar ze recent massaal overstapen naar de Conservatieven van Boris Johnson. Hoe is de stemming er nu?