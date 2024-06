Vanavond op tv: Franse politieke midden weggevaagd? • Opvolger Aboutaleb

Wie wordt de nieuwe burgemeester van Rotterdam?

Dit najaar vertrekt burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en de zoektocht naar een opvolger is in volle gang. Er hebben zich 26 kandidaten aangemeld: 16 mannen en 10 vrouwen. Op een enkeling na is niet bekend wie dat zijn, maar in Rotterdam gonst het van de geruchten.

Drie namen worden voortdurend genoemd: Hugo de Jonge, Carola Schouten en de lokale ombudsman Marianne van den Anker. Vóór het zomerreces komt de selectiecommissie van de gemeenteraad met haar keuze. Maar wat wil de bevolking?