Bezoeker (26) van hardstylefestival in Biddinghuizen overleden

Een 26-jarige bezoeker van het hardstylefestival Defqon.1 in Biddinghuizen is vannacht overleden.

De man uit Sint Oedenrode raakte rond 02.00 uur vannacht onwel op het festivalterrein, meldt Omroep Flevoland. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij korte tijd later overleed.

Het gaat volgens de politie om een niet-natuurlijke dood. Van een misdrijf is geen sprake, maar verder doet de politie om privacyredenen en uit respect voor de familie geen uitspraken over de doodsoorzaak.

Tienduizenden bezoekers

Defqon.1 is het grootste hardstylefestival ter wereld en trekt elk jaar meer dan 60.000 bezoekers naar de Flevopolder.

Vorig jaar werd op hardstylefestival Decibel Outdoor in Hilvarenbeek een 19-jarige festivalganger dood aangetroffen in een tentje op het campingterrein van Safaripark Beekse Bergen. Toen zou sprake zijn geweest van een medisch incident, schreef Omroep Brabant. Eerder werd verondersteld dat er 'verkeerde drugs' in omloop waren.

In 2017 overleed een 19-jarige bezoeker uit Duitsland tijdens Defqon.1 in Biddinghuizen, mogelijk door (overmatig) drugsgebruik.