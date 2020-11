Paniekaanvallen teisteren Van der Wiel en Kishna: 'Ik werd helemaal gek'

Gregory van der Wiel traint tegenwoordig mee met RKC Waalwijk - ANP

Paniekaanvallen en depressies zijn in veel kringen een taboe, zeker in een masculiene wereld als die van het voetbal. Des te opvallender is het daarom dat in korte tijd twee profvoetballers van naam zich zeer openhartig uitlaten over het onderwerp: Ricardo Kishna en Gregory van der Wiel. Van der Wiel, oud-speler van onder meer Ajax, Paris Saint-Germain en het Nederlands elftal, schrijft in een open brief dat hij al meer dan een jaar kampt met paniekaanvallen en angstgevoelens. "Mijn eerste gedachte was dat er fysiek iets mis was. Samen met verschillende ziekenhuizen en artsen hebben we mijn hele lichaam gecontroleerd en de conclusie was dat alles optimaal functioneerde. Na deze bevestiging ben ik me gaan focussen op het mentale gedeelte, waar ik tot op de dag van vandaag mee bezig ben."

Quote Ik hield van het team, de mensen en de stad. Maar uit het niets moest ik bij Toronto FC vertrekken. Gregory van der Wiel

Van der Wiel keerde deze zomer terug op de Nederlandse velden, bij RKC Waalwijk. De rechtervleugelverdediger trainde mee en zei daarover: "De motivatie om het maximale eruit te halen is groot, ik heb er zin in." Na die eerste berichten werd het stil rond de voetballer. Nu blijkt waarom. "Ik ben er nog niet, maar ik werk elke dag hard om mijn comeback te maken. Ik weet niet zeker of dit gaat gebeuren, de tijd zal het leren." Negeren De 32-jarige Van der Wiel schrijft dat zijn paniekaanvallen het resultaat zijn van het jarenlang opkroppen en negeren van emoties. "Frustratie, woede, teleurstelling, verdriet. Het is gemakkelijk om tegen jezelf te zeggen: 'het maakt me niet uit'. En dat is wat ik ook deed."

"De laatste jaren van mijn carrière waren niet gemakkelijk. Na niet altijd helemaal gelukkig te zijn geweest in Parijs, een moeilijk jaar in Istanbul en een paar slechte maanden bij Cagliari, kwam de grootste emotionele klap toen ik gedwongen werd Toronto FC te verlaten", aldus Van der Wiel. "Na alle negativiteit die ik net noemde, had ik een geweldig jaar in Toronto. Ik hield van het team, de mensen en de stad. Ik zag mezelf daar nog vijf á zes jaar spelen. Toen, uit het niets, moest ik vertrekken vanwege een discussie met de coach, die ik zeer hoog had zitten. Dit deed heel erg pijn, dat doet het nog steeds." Terug in Amsterdam Van der Wiel verhuisde naar Los Angeles en zocht tevergeefs naar een nieuwe werkgever. Na zes maanden van lege dagen, dagen zonder zinnige tijdsbesteding en een dagelijkse routine van trainen en spelen, begonnen zijn paniekaanvallen. "Nu, terug in Amsterdam, gaat het een stuk beter met me."

Quote Ik werd helemaal gek, dacht: ik heb een tumor in mijn hoofd. Ricardo Kishna

Ricardo Kishna deed op zijn beurt zijn verhaal aan oud-profvoetballer Andy van der Meijde, voor diens programma Andy Niet te Vermeijde. Ook de 25-jarige aanvaller van ADO Den Haag, in het verleden uitkomend voor onder meer Ajax en Lazio, dacht eerst aan een fysieke oorzaak van zijn misère. "Ik ben naar Duitsland gereden om een scan te laten maken van mijn hoofd, van mijn hart, van mijn longen; alles. Ik werd helemaal gek, dacht: ik heb een tumor in mijn hoofd. Of: ik krijg een hartaanval", aldus Kishna, die veelvuldig te maken had met ernstig blessureleed.

Ricardo Kishna heeft veel te maken gehad met ernstig blessureleed - Pro Shots