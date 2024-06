Roemeen Nita werkte als kind in een fabriek en is nu de beste penaltykiller op het EK

Lang speelde de loopbaan van Nita zich op een bescheiden niveau in het Roemeense profvoetbal af. Hij was jarenlang de vaste doelman van Concordia Chiajna in het dorp waar hij was opgegroeid, voordat hij werd opgepikt door topclub FCSB, het voormalige Steaua Boekarest.

Pas na zijn transfer in 2017 naar het Tsjechische Sparta Praag maakte Nita zijn debuut in het nationale elftal, maar daarin was hij nooit onomstreden. Een week voor het EK in Duitsland was zelfs nog niet duidelijk wie eerste doelman van de Roemenen zou zijn.

"Tot het allerlaatste moment wist ik niet dat ik zou spelen", zei Nita eerder op een persconferentie. "Het mysterie hield ons allemaal bezig. Maar de andere keepers en ik zijn goede vrienden, we steunen elkaar altijd."

Penaltykiller

Inmiddels is Nita onomstreden als eerste keeper van Roemenië, na zijn goede prestaties in groepsfase. Hij verrichtte op dit EK al dertien reddingen. Alleen de Georgische doelman Giorgi Mamardashvili heeft er met 21 meer op zijn naam staan.

Bovendien heeft Nita zich de afgelopen jaren ontpopt tot penaltykiller. Van elke tien strafschoppen op zijn doel gaan er gemiddeld vier niet in. Dat is het beste moyenne van alle doelmannen op het EK, zo bevestigen de databureaus Opta en Gracenote.

Tegenover de NOS laat Nita weten waarom hij zo goed is in het stoppen van strafschoppen. "God is op die momenten bij me en Hij helpt me om die beslissingen te maken. Maar het is ook een kwestie van onderzoek doen voor elke wedstrijd. Ik maak aantekeningen en ik train die penalty's met teamgenoten."