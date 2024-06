Mars wordt veel vaker geraakt door meteorieten: 'Rekening mee houden bij missies'

De planeet Mars wordt bijna dagelijks geraakt door meteorieten ter grootte van een basketbal, blijkt uit seismische metingen van de Amerikaanse ruimteorganisatie NASA. Dat is vijf keer vaker dan eerder werd geschat.

Tot nu toe werd het aantal metoriet-inslagen op Mars ingeschat met behulp van modellen van kraters veroorzaakt door meteorieten op de maan gecombineerd met foto's van het oppervlak van Mars. Die foto's waren afkomstig van ruimtesondes in een baan om de planeet.

NASA maakte voor de nieuwe metingen gebruikt van de InSight-sonde, die in 2018 landde op de Marsvlakte Elysium Planitia. Hiermee konden wetenschappers voor het eerst luisteren naar het gerommel onder de oppervlakte van Mars.

Vijf keer hoger

Mars is ongeveer twee keer zo groot als de maan en bevindt zich veel dichter bij de belangrijkste asteroïdengordel van ons zonnestelsel. Hierdoor wordt de planeet vaak geraakt door grote rotsen die door de ruimte razen. De meeste meteorieten die richting de aarde schieten, vallen uiteen in onze atmosfeer. Maar de atmosfeer van Mars is honderd keer dunner dan die van de aarde en biedt daardoor weinig bescherming.

In plaats van naar beelden te kijken die van ver weg zijn gemaakt, kon het internationale team van onderzoekers luisteren naar meteorieten die op Mars insloegen. Hun onderzoek is in Nature Astronomy gepubliceerd. Uit de gegevens van de seismometer van InSight maken de onderzoekers op dat Mars elk jaar wordt getroffen door tussen de 280 en 360 meteorieten die kraters veroorzaken die groter zijn dan acht meter.

Een van de onderzoekers zegt dat nieuwe kraters het gemakkelijkst zijn te herkennen in vlakke en stoffige gebieden, maar "dit type terrein beslaat minder dan de helft van het oppervlak van Mars". De gevoelige seismometer van NASA kon daarentegen iedere afzonderlijke inslag van een meteoriet binnen het bereik van de Marslanders horen. Hierdoor kwam het percentage ongeveer vijf keer hoger uit dan het aantal dat alleen op basis van de opnames werd geschat.

Krater van 30 meter

De wetenschappers volgden een bepaald akoestisch signaal dat wordt geproduceerd wanneer meteorieten Mars raken om de diameter van kraters en hun afstand tot de InSight te schatten. Vervolgens berekenden ze het aantal kraters dat in een jaar nabij de lander werd gevormd, voordat ze dat aantal over de hele planeet extrapoleerden.

De onderzoekers schatten dat een grote meteorietinslag ongeveer één keer per maand een krater van 30 meter doorsnee veroorzaakt. Ze waarschuwen dat er bij het plannen van toekomstige missies naar Mars rekening moet worden gehouden met hun bevindingen.

"Dit kan een aanzienlijk gevaar opleveren voor toekomstige missies naar Mars of andere planeten met een ijle atmosfeer."