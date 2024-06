Front in Oekraïne zit muurvast, van groot Russisch offensief nog geen sprake

Ineens was daar 10 mei de onverwachte Russische aanval in de regio rondom Charkiv, de tweede stad van Oekraïne. Gedacht werd dat het een opmaat zou zijn naar een groter Russisch offensief. Maar nu, anderhalve maand later lijkt er van zo'n groot offensief nog steeds geen sprake te zijn. Wat heeft Rusland dan wel bereikt?

In de eerste maanden van dit jaar stond Oekraïne er niet best voor. Een tekort aan nieuwe rekruten, wapens en munitie leidden ertoe dat velen dachten dat 2024 het zwaarste jaar tot nu toe voor het land zou worden. Rusland had voor het eerst in lange tijd het initiatief weer naar zich toegetrokken.

In plaatsen als Tsjasiv Jar en Otsjeretyne voerde Rusland de intensiteit van aanvallen op met veel doden tot gevolg. Oekraïense militairen wisten met moeite hun positie vast te houden.