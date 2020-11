NOS Voetbalpodcast #122: 'Toon Gerbrands voelt zich genaaid'

Ook in de 122ste editie van de NOS Voetbalpodcast komt corona veelvuldig ter sprake. Vooral als het over PSV gaat. In Eindhoven hebben tal van besmettingen de selectie volledig in de war geschopt.

Ondanks enig aandringen van de club (ook vanwege Europese belangen) bij de KNVB om het duel van afgelopen zondag met ADO Den Haag te verplaatsen, bleef Zeist onverbiddelijk. Tot ongenoegen van algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV.

Jeroen Elshoff, Jeroen Grueter, Jan Roelfs en Arno Vermeulen bespreken de reactie van Gerbrands die het besluit van de KNVB 'onbegrijpelijk' noemde.

"Hij voelt zich genaaid door Zeist. Volgens hem heeft de KNVB de pik op PSV", vertelt Vermeulen. Elshoff voegt daar nog aan toe: "Gerbrands zit in het groepje dat Zeist helemaal niet trekt."