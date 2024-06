Verstappen houdt McLarens in bedwang en wint 'pittige' sprintrace in Oostenrijk

De 26-jarige Nederlander hield na de zware openingsfase het gat met Piastri en Norris telkens tussen de drie en vijf seconden. "Pittig", zo betitelde Verstappen over de boordradio zijn overwinning.

Even later toonde Verstappen zijn tevredenheid over het gevecht in de openingsfase van de race. "Er waren wat spannende gevechten. Toen ik weg was, kon ik mijn eigen race rijden en zag het er beter uit. Maar je ziet dat ze het mij met twee auto's moeilijk willen maken. Ik moest ervoor werken", zei de leider in de WK-stand.

Het raceweekend in Oostenrijk gaat zaterdagmiddag om 16.00 uur verder met de kwalificatie voor de race van zondag, Die zal om 15.00 uur van start gaan.