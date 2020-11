RIVM meldt 8306 nieuwe besmettingen, 430 minder dan gisteren

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 8306 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 430 minder dan gisteren.

Het aantal positieve testen ligt nu drie dagen achter elkaar onder de 10.000. Op weekbasis er er nauwelijks nog een stijging van het aantal besmettingen. Morgen publiceert het RIVM zijn weekcijfers en beslist het kabinet of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Er zijn 239 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dat zijn 2 nieuwe opnames meer dan gisteren.

Op de intensive care werden 47 nieuwe patiënten opgenomen, bijna allemaal doorgestroomd vanaf de verpleegafdelingen. Dat zijn er 11 minder dan gisteren.

In totaal liggen er nu 2545 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2493), van wie 587 op de IC (gisteren 583). Er zijn dus meer coronapatiënten opgenomen dan ontslagen.

29 overleden covid-patiënten

Bij het RIVM zijn 29 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren werden nog 39 doden gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 56 doden per dag, tegen 43 doden per dag een week eerder.

De meeste gemelde besmettingen werden geconstateerd in Rotterdam, namelijk 508. In in Amsterdam en Den Haag ging het om respectievelijk 322 en 272.