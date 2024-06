Chris Wiggs, bedenker miniatuurpoppenhuisjes Polly Pocket, overleden

De Britse speelgoedontwerper Chris Wiggs is op 74-jarige leeftijd overleden. Hij was de bedenker van Polly Pocket, de wereldwijd bekende lijn van miniatuurpoppetjes.

De eerste Polly Pockets verschenen in 1989 op de markt. Het waren veelkleurige sets ter grootte van make-updoosjes, waarin een complete poppenomgeving schuilging. De figuurtjes van 2,5 centimeter groot konden bijvoorbeeld een paardenclub, strandfeest of kerstlandschap bezoeken.

Vanwege de beperkte omvang waren de speelsets ideaal om mee te nemen: een doosje paste makkelijk in een kinderbroekzak. "De vriendjes die je altijd bij je hebt", was dan ook een reclameslogan.

Hergebruikt poederdoosje

Wiggs had het speelgoed zes jaar eerder bedacht voor zijn dochter. In een oud poederdoosje van zijn vrouw had hij een huisje geknutseld waarmee peuter Kate kon spelen.

Kate kan zich dat moment niet meer voor de geest halen, zegt ze tegen The New York Post. "Ik denk dat hij het gewoon gegeven heeft: 'Oh, dit heb ik gemaakt. Veel plezier ermee.' Hij was namelijk altijd aan het knutselen, het was voor ons heel gewoon."

Behalve Kate zag ook Mattel wel iets in de miniwereldjes. De Barbie-maker bracht tien jaar lang allerlei variaties wereldwijd op de markt. Later besloot het bedrijf de poppetjes groter en gedetailleerder te maken, waardoor Polly Pocket ineens bijna 10 centimeter groot was.

Verzamelaars

Zoals zo vaak met rages schommelde de populariteit van Polly Pockets. Meerdere keren werden de poppen herontworpen, met bijvoorbeeld kleertjes van zacht plastic die konden worden aangetrokken of een garderobe van hard plastic die met magneetjes vastzat.

Vanaf 2012 liep de verkoop zover terug dat Polly Pocket op steeds meer plekken uit de markt verdween. Tegenwoordig zijn ze nauwelijks nog in de winkel te vinden, maar vintagesets die nog in de doos zitten zijn voor verzamelaars duizenden euro's waard.

In de slipstream van het succes van de Barbie-film wordt er ook gesproken over een Polly Pocket-film. Hoewel Lena Dunham wordt genoemd als regisseur en Emily in Paris-ster Lily Collins als hoofdrolspeler, ontbreken er nog concrete details zoals een verschijningsdatum.