Man (57) doodgestoken in woonwijk Roosendaal

In een woonwijk in Roosendaal is vanochtend vroeg een man (57) doodgestoken. De politie pakte even later een 35-jarige verdachte op.

Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor de steekpartij op de Feithlaan was, meldt Omroep Brabant. Uit beelden blijkt dat er een bestelbus met geopende deuren bij de plek van de steekpartij stond. Of die bus van de verdachte of het slachtoffer is, is niet bekend.

De politie wil niet meer zeggen dan dat er een onderzoek wordt ingesteld naar wat er precies is gebeurd.