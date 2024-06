Tientallen dolfijnen gestrand voor Amerikaanse kust

Voor de Amerikaanse oostkust zijn zo'n 125 dolfijnen gestrand. De dieren kwamen vast te zitten toen het eb werd. Zeker tien dolfijnen zijn dood.

De witflankdolfijnen kwam gisteren vast te zitten bij een inham in het schiereiland Cape Cod, niet ver van Boston. Reddingswerkers zeggen dat het de grootste gestrande groep dolfijnen is in meer dan 25 jaar tijd.

Tientallen vrijwilligers proberen de dolfijnen terug naar de diepere delen te bewegen. Het International Fund for Animal Welfare zegt dat het om een moeilijk toegankelijk, modderig gebied gaat.

Cape Cod is een beruchte plek voor zeezoogdieren. Jaarlijks stranden er dolfijnen, walvissen en bruinvissen door de grote verschillen in de waterstand tussen eb en vloed. Sinds vorig jaar is daarom een dolfijnenziekenhuis geopend op het schiereiland.

Dit zijn beelden van de Amerikaanse televisie: