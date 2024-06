'Jumbo-topman Van Eerd was eerder verdachte in witwaszaak'

'Conclusie gerechtvaardigd'

Uiteindelijk werd Van Eerd dus niet vervolgd, en kreeg hij de status van getuige. Het Openbaar Ministerie en zijn advocaat willen tegen het AD niet verklaren waarom dat is gebeurd. Theo E. wordt uiteindelijk veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf. Het sponsorgeld is voor zover bekend nooit aan Jumbo terugbetaald. Hoofdverdachte K. krijgt in 2019 twaalf jaar cel.

Jumbo zegt in een reactie tegen het AD - op basis van de informatie van justitie en verklaringen van Van Eerd - de "zorgvuldige conclusie" te hebben getrokken dat het "zeer waarschijnlijk" was dat Jumbo was opgelicht, maar dat "zeer onwaarschijnlijk" was dat Van Eerd wist van de oplichting of erbij betrokken was.

"Deze conclusie bleek gerechtvaardigd, aangezien het OM besloten heeft om de betreffende sponsorrelatie wel, en Frits van Eerd niet te vervolgen aangezien hij volgens het OM ten onrechte als verdachte is aangemerkt", zegt een woordvoerder van de supermarktketen.

Inval in huis

Van Eerd bevestigt via zijn advocaat aan het AD dat hij destijds verdachte was en is verhoord, maar dat die verdenking "ten onrechte" was. Ook is er volgens de advocaat geen verband tussen de zaak uit 2014 en de huidige zaak waarin Van Eerd verdachte is.

De 57-jarige Van Eerd was sinds 2009 topman van Jumbo, nadat hij die rol had overgenomen van zijn vader Karel. Hij stapte in maart vorig jaar definitief op nadat hij in september 2022 al tijdelijk was teruggetreden als topman van de supermarktketen.