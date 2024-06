Met de tips van Benschop is Füllkrug een betere spits geworden: 'Hij speelt nu continu zo'

Zelfs Rudi Völler, directeur bij de Duitse voetbalbond, mengt zich daarin nu Füllkrug al twee EK-doelpunten heeft gemaakt als invaller. In totaal maakte de 31-jarige spits al 13 doelpunten in 19 interlands.

"Het moyenne van 'Fülle' is buitengewoon. Het is ongelooflijk hoeveel hij scoort in de speeltijd die hij heeft", zegt de voormalig spits.

"Ik gun het hem van harte, ik ben echt supertrots", vult Charlison Benschop aan. Benschop, onder meer oud-AZ en nu Alemania Aachen, en Füllkrug zijn goede vrienden van elkaar, ze speelden samen bij Hannover 96.

Veel tegenslag

Dat Füllkrug nu zo succesvol is, was nooit echt de verwachting. "Nee, toen ik met hem speelde had ik dat idee zeker niet", vertelt Benschop.

Füllkrug heeft een bijzondere carrière. We kunnen met recht zeggen dat de spits uit Hannover een laatbloeier is.

Hij doorliep de jeugdopleiding van Werder Bremen, maar brak daar nooit door. Füllkrug ging daarom spelen op het tweede niveau bij Nürnberg en Hannover 96, waar hij regelmatig het net wist te vinden. Maar hij was nog zeker niet de topspits die hij nu is.