Groenewegen verwacht 'zes of zeven' sprintkansen in de Tour, Jakobsen 'vier of vijf'

Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen mikken allebei op ritzeges in de Tour de France die vandaag start. De twee Nederlandse sprinters waren jarenlang wereldtop, maar lijken gepasseerd door enkele andere snelle mannen. In de Tour hopen ze het tij te keren.

Beide mannen kennen een lastige eerste seizoenshelft, met aardig wat tegenslag en weinig overwinningen. Groenewegen lijkt echter precies op tijd klaar te zijn voor de grootste wedstrijd van het jaar: hij won zondag met overmacht het NK.

Jakobsen gaat met meer vraagtekens de Tour de France in. De sprinter van dsm-firmenich PostNL haalde de finish van de Giro d'Italia niet, nadat hij in de elfde etappe hard onderuit was gegaan in de massasprint. Zijn beste resultaat tot dat moment was een teleurstellende 22ste plaats in de vierde etappe. Ook in de Tour de France van 2023 viel hij uit door een valpartij.